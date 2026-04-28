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Novartis dévoile des trimestriels en repli
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 08:10

Au premier trimestre, Novartis a vu son chiffre d'affaires reculer de 1%, à 13,1 milliards de dollars, ou de 5% à taux de change constants.

En parallèle, le résultat opérationnel s'est établi à 4,2 milliards de dollars, en repli de 9% ou de 11% à devises équivalentes. Il a principalement diminué en raison de la baisse du chiffre d'affaires net plus faible d'investissements plus élevés, en R&D notamment. Ces effets n'ont été que partiellement compensé par des gains plus importants issus de cessions.

Au final, le bénéfice net a atteint 3,2 milliards de dollars (-13% par rapport au premier trimestre 2025). Le bénéfice par action s'est élevé à 1,65 dollar (-10% ou -11% à taux de changes constants).

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le laboratoire suisse vise une croissance de ses ventes nettes dans le bas de la fourchette à un chiffre, quant au résultat opérationnel de base, il est attendu en recul dans le bas de la fourchette à un chiffre.

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