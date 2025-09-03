Novartis conclut un nouvel accord de collaboration avec la biotech chinoise Argo
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 16:01
L'entreprise basée à Shanghai, spécialisée dans le développement des petits ARN, précise que ce troisième accord de coopération avec le groupe suisse prévoit l'octroi à Novartis d'une licence commerciale excluant le marché chinois portant sur deux nouvelles molécules de prochaine génération destinées au traitement de l'hypertriglycéridémie sévère et à celui de la dyslipidémie.
Le laboratoire pharmaceutique disposera également d'un droit de préemption sur BW-00112, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase II aux Etats-Unis et en Chine.
L'accord comprend également une licence concernant un autre candidat médicament actuellement en phase d'études précliniques avant le lancement d'un essai clinique de phase I prévu en 2026.
Selon les termes de l'accord, Argo recevra un paiement initial de 160 millions de dollars, mais pourrait percevoir des paiements liés à des étapes de développement et à l'exercice d'options pour une valeur potentielle totale susceptible d'atteindre 5,2 milliards de dollars, sans compter les redevances à percevoir sur les ventes des produits éventuellement commercialisés.
En outre, Novartis a exprimé son intention de participer au prochain tour de table d'Argo.
