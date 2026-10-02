Novartis conclut un accord portant sur l'ARNm d'une valeur pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars avec la société chinoise Abogen

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* Abogen reçoit 575 millions de dollars en paiement initial, ainsi que des versements d'étapes liés au développement et aux autorisations de mise sur le marché

* Ce partenariat intervient après les récents revers essuyés lors d'essais cliniques, qui ont incité les investisseurs à examiner de plus près la stratégie de Novartis en matière d'acquisitions

* Novartis a déclaré que le médicament d’Abogen venait compléter d’autres traitements qu’elle teste actuellement pour les maladies auto-immunes

(Ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 7 et 8)

par Bhanvi Satija

La société chinoise de biotechnologie Abogen a annoncé vendredi avoir signé un accord de licence d'une valeur pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars avec Novartis

NOVN.S pour développer des thérapies à base d'ARN messager, soulignant l'intérêt croissant du laboratoire pharmaceutique suisse pour cette nouvelle classe de traitements.

Novartis fait l'objet d'une attention particulière de la part des investisseurs concernant sa stratégie d'acquisitions, suite aux échecs rencontrés avec des médicaments acquis lors de précédentes opérations.

En septembre, elle a révélé l'échec de deux essais cliniques de phase avancée qui ont fait perdre près de 30 milliards de dollars à sa capitalisation boursière et ont suscité des appels de la part d'un actionnaire majeur, , en faveur d'une surveillance plus stricte des acquisitions futures par le conseil d'administration.

Novartis a déclaré que son approche en matière de développement commercial était restée cohérente au fil du temps et que la technologie de l’acide ribonucléique d’Abogen venait compléter son approche existante des maladies auto-immunes.

Dans le cadre de cet accord, Novartis obtiendra les droits exclusifs sur le médicament expérimental d’Abogen, l’ABO2203, ainsi que des options de licence pour d’autres traitements basés sur la technologie ARN d’Abogen. Abogen recevra 575 millions de dollars d’acompte, avec la possibilité de percevoir 7,2 milliards de dollars supplémentaires si le médicament franchit les étapes de développement et obtient l’autorisation de mise sur le marché.

« Cet accord présente un meilleur profil de risque, car Novartis verse une somme initiale moins importante pour s’assurer les droits », a déclaré Gillian Hollenstein, gestionnaire en chef chez Point Capital Navigator Fund, qui détient des actions de Novartis.

« Cependant, Novartis a besoin de contrats à un stade plus avancé, offrant un niveau de prévisibilité plus élevé », a-t-elle ajouté.

L'action Novartis, qui a récupéré une partie des pertes provoquées par les revers des essais cliniques annoncés en septembre, reculait de 0,5 % à 12 h 50 GMT, dans un secteur pharmaceutique européen morose.

En août, les laboratoires pharmaceutiques américains Moderna

MRNA.O et Merck MRK.N ont annoncé que leur vaccin personnalisé contre le cancer à base d’ARNm avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée, renforçant ainsi la confiance dans le potentiel plus large de cette technologie au-delà des vaccins contre les maladies infectieuses.

L’approche d’Abogen repose sur une technologie d’ARNm similaire et cet accord pourrait aider l’entreprise chinoise de biotechnologie à se positionner à l’échelle mondiale dans le développement de traitements contre les maladies auto-immunes difficiles à soigner.

Ce partenariat s’inscrit également dans la tendance générale observée chez des concurrents tels qu’AstraZeneca

AZN.L et Novo Nordisk NOVOb.CO , qui ont acquis sous licence des traitements contre l’obésité et d’autres pathologies auprès d’entreprises chinoises.

L’ABO2203 est conçu pour traiter les maladies auto-immunes en ciblant les lymphocytes B, un type de cellules immunitaires à l’origine de pathologies telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde.

Son principe d’action repose sur l’utilisation de l’ARNm — présent naturellement dans toutes les cellules de l’organisme — pour ordonner aux propres cellules du patient de produire un traitement qui détruit les lymphocytes B responsables de la maladie.

Novartis poursuit également le développement du remibrutinib, un médicament oral qui a récemment donné de bons résultats dans le cadre d’une étude de phase avancée sur la sclérose en plaques.