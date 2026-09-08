Novartis chute de 10%, l'échec d'une étude porte un coup au portefeuille de produits

L'action Novartis NOVN.S chutait mardi en début de séance, le groupe pharmaceutique suisse ayant annoncé qu'une étude de phase avancée portant sur son médicament del-desiran, destiné au traitement d'une forme d'atrophie musculaire, n'avait pas atteint un critère clé.

A la Bourse de Zurich, vers 08h10 GMT, le titre chute de 10,25% à 112,60 francs suisses (119,8euros).

Il s'agit du deuxième revers en une semaine pour le groupe, qui avait vu lundi son action chuter de 3,1% après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très suivie.

Le médicament, le del-desiran, faisait l'objet d'essais cliniques dans le cadre de la dystrophie myotonique, une maladie entraînant une atrophie musculaire pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé.

Avec l'échec de cet essai, Novartis a manqué deux des trois résultats clés attendus cette année concernant son portefeuille de produits en développement.

Les investisseurs comptaient sur le del-desiran, le pelacarsen, un médicament cardiaque, et le remibrutinib, un anti-inflammatoire, pour stimuler la croissance, alors que Novartis doit faire face à la baisse des ventes de son ancien médicament Entresto et se prépare à l'expiration de ses brevets début 2030.

Novartis a déclaré que l'étude HARBOR de phase III sur le del-desiran n'avait pas permis de démontrer une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo concernant le critère d'évaluation principal, à savoir le temps d'ouverture de la main filmé par vidéo, qui sert à mesurer la myotonie de la main.

Le groupe a déclaré maintenir ses prévisions selon lesquelles son chiffre d'affaires devrait progresser à un taux de croissance annuel composé compris entre 5% et 6% entre 2025 et 2030.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Dave Graham et Bhanvi Satija, édité par Benoit Van Overstraeten)