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Novartis chute de 10%, l'échec d'une étude porte un coup au portefeuille de produits
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 11:10
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Un panneau indique l'emplacement du site de Novartis à Cambridge

Un panneau indique l'emplacement du site de Novartis à Cambridge

L'action Novartis chutait mardi en ‌début de séance, le groupe pharmaceutique suisse ayant annoncé qu'une étude ​de phase avancée portant sur son médicament del-desiran, destiné au traitement d'une forme d'atrophie musculaire, n'avait pas atteint un critère clé.

A la Bourse ​de Zurich, vers 08h10 GMT, le titre chute de 10,25% à 112,60 francs suisses (119,8euros).

Il s'agit ​du deuxième revers en une semaine ⁠pour le groupe, qui avait vu lundi son action chuter de ‌3,1% après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans le cadre d'une étude très suivie.

Le médicament, le del-desiran, ​faisait l'objet d'essais ‌cliniques dans le cadre de la dystrophie myotonique, une ⁠maladie entraînant une atrophie musculaire pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé.

Avec l'échec de cet essai, Novartis a manqué deux des trois résultats ⁠clés attendus cette ‌année concernant son portefeuille de produits en développement.

Les investisseurs comptaient ⁠sur le del-desiran, le pelacarsen, un médicament cardiaque, et le ‌remibrutinib, un anti-inflammatoire, pour stimuler la croissance, alors que Novartis ⁠doit faire face à la baisse des ventes de ⁠son ancien médicament ‌Entresto et se prépare à l'expiration de ses brevets début 2030.

Novartis a ​déclaré que l'étude HARBOR de ‌phase III sur le del-desiran n'avait pas permis de démontrer une amélioration statistiquement significative par ​rapport au placebo concernant le critère d'évaluation principal, à savoir le temps d'ouverture de la main filmé par vidéo, qui sert ⁠à mesurer la myotonie de la main.

Le groupe a déclaré maintenir ses prévisions selon lesquelles son chiffre d'affaires devrait progresser à un taux de croissance annuel composé compris entre 5% et 6% entre 2025 et 2030.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Dave Graham et Bhanvi Satija, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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