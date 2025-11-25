 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 948,00
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis bien orienté à Zurich, Itvisma approuvé pour traiter la SMA aux USA
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 09:53

Le titre Novartis signe la deuxième plus forte hausse de l'indice SMI mardi matin à la Bourse de Zurich, après que groupe pharmaceutique suisse a obtenu l'autorisation de commercialiser sa thérapie génique Itvisma aux Etats-Unis dans le traitement de l'amyotrophie spinale (SMA).

Vers 9h30, l'action du laboratoire bâlois progresse de 1,1%, à comparer avec un gain de 0,4% pour le SMI, ce qui lui permet de revenir à proximité de ses plus hauts historiques atteints le mois dernier.

Novartis a annoncé dans la soirée d'hier que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé l'emploi d'Itvisma chez les enfants à partir de deux ans, les adolescents et les adultes atteints d'amyotrophie spinale (SMA) liée à une mutation du gène SMN.

Le produit devient ainsi la première et seule thérapie génique disponible aux Etats-Unis pour traiter un large éventail de patients atteints de SMA, une maladie héréditaire qui provoque la dégénérescence des cellules nerveuses de la moelle épinière et du tronc cérébral, avec pour effets une faiblesse et une diminution progressive des muscles.

Administré en dose unique par voie intrathécale (injection dans le liquide céphalo-rachidien), Itvisma est spécialement conçu pour corriger directement la cause génétique de la maladie, sans ajustement nécessaire selon l'âge ou le poids du patient.

En remplaçant le gène SMN1, Itvisma permet d'améliorer les capacités motrices et pourrait réduire le besoin de traitements réguliers à long terme, contrairement aux autres thérapies disponibles pour cette population.

Pour rappel, le groupe commercialise déjà la thérapie génique Zolgensma pour traiter cette pathologie chez les nourrissons et les jeunes enfants aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et plusieurs autres pays, mais ce produit est administré par voie intraveineuse ce qui signifie que son dosage doit être ajusté au poids, rendant la perfusion potentiellement très lourde lorsque le poids du patient augmente.

D'après Novartis, environ 9 000 personnes vivent actuellement avec la SMA aux Etats-Unis, et même si des progrès ont récemment été réalisés dans la prise en charge de la maladie, il reste encore des besoins non couverts, surtout pour les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes, qui ont besoin de préserver leurs neurones moteurs et de maintenir leur force physique, souligne le laboratoire.

Valeurs associées

NOVARTIS
103,600 CHF Swiss EBS Stocks +0,58%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député socialiste, à l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Faure (PS) pense toujours possible un vote du budget avant fin décembre
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:25 

    "Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite

  • Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    information fournie par France 24 25.11.2025 10:23 

    A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.

  • Des habitants évacués d'un immeuble à Kiev pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:14 

    L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite

  • Des voitures en circulation sur une route du centre de Milan
    Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA
    information fournie par Reuters 25.11.2025 10:11 

    par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank