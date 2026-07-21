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Novartis-Bénéfice en hausse au T2 malgré la concurrence accrue des génériques
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 08:51

(Actualisé avec détails, citation, contexte §§ 7-10)

21 juillet - Novartis NOVN.S a fait état mardi d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre au-dessus des attentes, les coûts inférieurs aux prévisions ayant permis au laboratoire suisse d'absorber une chute marquée des ventes de son médicament phare pour le cœur, Entresto.

Le groupe a enregistré un résultat d'exploitation trimestriel du groupe, ajusté des éléments exceptionnels, de 5,94 milliards de dollars (5,20 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient en moyenne sur environ 5,31 milliards de dollars, selon un consensus Visible Alpha.

Novartis, dont la capitalisation boursière s'élève à 315 milliards de dollars, traverse actuellement sa période la plus difficile en matière d’expirations de brevets, notamment pour Entresto, son médicament phare contre l’insuffisance cardiaque, qui représentait 14% du chiffre d’affaires net total l’année dernière.

Les ventes d’Entresto ont reculé de 50% au deuxième trimestre, pénalisées par la concurrence des génériques sur son principal marché, les États-Unis, et se sont établies à 1,18 milliard de dollars, soit légèrement en-deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 1,23 milliard de dollars.

Le médicament perdra son exclusivité de brevet en Europe à partir de novembre, et Novartis s'attend à ce que la baisse des ventes soit moins marquée au cours du second semestre. Les ventes d’Entresto avaient déjà reculé de 42% au premier trimestre.

Novartis s’appuie sur ses médicaments anticancéreux Kisqali et Scemblix, qui ont enregistré une croissance respective de 44% et 89% au cours du trimestre, ainsi que sur sa récente série d’opérations commerciales pour compenser les expirations de brevets.

Les investisseurs s’intéressent de plus en plus, au-delà des résultats trimestriels, aux données d’essais cliniques décisifs portant sur trois médicaments expérimentaux – le pelacarsen, le remibrutinib et le del-desiran – dont les analystes estiment qu’ils pourraient générer un chiffre d’affaires annuel maximal de 10 milliards de dollars.

Ces médicaments détermineront la croissance de Novartis au-delà de 2030, date à laquelle le Cosentyx et le Kisqali perdront également leur exclusivité de brevet. Novartis avait précédemment indiqué s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars cette année en raison de la concurrence des génériques.

"Nous sommes en bonne voie pour obtenir plusieurs résultats importants au cours du second semestre, et nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions pour l’ensemble de l’année et nos perspectives à moyen terme", a déclaré le directeur général Vas Narasimhan dans un communiqué.

Novartis s'attend à une croissance de son résultat d’exploitation de base, hors effets de change, comprise entre 1% et 4% ("low single-digit") pour l’ensemble de l’année.

(Rédigé par Marleen Kaesebier et Bhanvi Satija, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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