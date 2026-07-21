Turquie : le dirigeant évincé du principal parti d'opposition prêt à fonder un nouveau mouvement

Özgür Özel, le dirigeant évincé par la justice turque du principal parti d'opposition, le CHP, a annoncé qu'il allait créer un nouveau mouvement ( AFP / ADEM ALTAN )

Özgür Özel, le dirigeant évincé par la justice turque du principal parti d'opposition, le CHP, a annoncé mardi qu'il allait créer un nouveau mouvement, appelé, selon lui, à devenir la plus grande force d'opposition au Parlement.

"Je prends aujourd'hui la parole avec un état d'esprit différent, avec la tristesse d'un adieu. Nous sommes à un tournant historique", a affirmé Özgür Özel, lors d'une réunion hebdomadaire de son groupe au Parlement, qui s'est levé pour l'applaudir.

"Une fois les formalités nécessaires accomplies, le nouveau parti que nous allons créer deviendra la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale, et de très loin", a ajouté celui qui a dirigé le parti pendant trois ans.

D'après la presse turque, la demande d'enregistrement du nouveau parti sera déposée lundi 27 juillet auprès du ministère de l'Intérieur.

Le CHP, plus ancien parti politique de Turquie, a été ébranlé par une décision de justice rendue le 21 mai, qui a annulé la primaire interne de 2023 ayant porté Özgür Özel à sa tête et a rétabli son rival vaincu, Kemal Kiliçdaroglu.

Trois jours plus tard, la police antiémeute a fait irruption de force au siège du CHP à Ankara, tirant des gaz lacrymogènes et frappant des membres du parti avant de les expulser des lieux.

"Voie claire"

Özgür Özel a qualifié la décision de justice de manœuvre du gouvernement destinée à faciliter la victoire du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan lors des prochaines élections, prévues en 2028.

"L'AKP sait qu'il ne peut plus remporter d'élections démocratiques. Il sait que le peuple turc ne veut plus de lui", a-t-il dit, ajoutant que "la cible n'est pas le CHP, la véritable cible est la détermination du peuple à provoquer un changement de gouvernement".

Özgür Özel n'a pas souhaité donner davantage de détails, mais le nom de "Yeni Parti" ("Nouveau Parti") circule activement dans le rédactions.

Pour remplir son objectif affiché de devenir le premier parti d'opposition, il devrait obtenir l'adhésion d'au moins 68 des 135 députés du CHP.

Des analystes politiques estiment que de 83 à 85 députés du CHP devraient le rejoindre.

"Nous avons fixé notre cap avec la nation", a affirmé M. Özel un peu après l'annonce de la création d'un nouveau parti, sur le réseau social X, ajoutant : "Que notre voie soit claire! Le peuple se l'appropriera et la fera avancer".

Des centaines de cadres arrêtés

Quelques mois seulement après l'élection de Özgür Özel à la tête du parti, celui-ci a remporté une victoire éclatante aux élections locales, infligeant une défaite cuisante à l'AKP d'Erdogan ; depuis lors, il fait face à une pression croissante.

Des centaines de responsables du CHP ont été arrêtés dans le cadre d'enquêtes en cours pour des faits présumés de corruption, notamment le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, largement considéré comme l'un des rares hommes politiques capables de battre Erdogan dans les urnes.

Vingt-sept de ses maires sont actuellement détenus sous le coup de diverses accusations de malversations.

Après l'arrestation d'Imamoglu, Özgür Özel a joué un rôle clé dans la mobilisation des plus grandes manifestations en Turquie depuis plus de dix ans, ce qui a fait grimper la popularité du parti dans les sondages.

Critique virulent d'Erdogan, cet homme de 51 ans a fait appel devant la Cour suprême de la décision du 21 mai qui l'a écarté.

Mais le recours a été retardé par des procédures administratives. Et près de deux mois après son dépôt, il est finalement arrivé juste quelques heures avant la fermeture de l'institution pour les vacances d'été, rendant peu probable son issue avant septembre.