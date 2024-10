Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: avis positif du CHMP dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 14:07









(CercleFinance.com) - Novartis indique que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis positif pour son Kisqali, afin de réduire le risque de récidive chez les femmes atteintes d'un cancer du sein précoce HR+/HER2-.



Le CHMP recommande ainsi l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché du produit, pour le traitement adjuvant des adultes à haut risque de récidive de la maladie, y compris celles atteintes d'une maladie sans envahissement ganglionnaire.



Cette recommandation se fonde sur l'essai de phase III NATALEE, dans lequel Kisqali associé à l'endocrinothérapie a significativement réduit le risque de récidive de 25% par rapport à l'endocrinothérapie seule chez une large population de patientes.





