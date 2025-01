Novacyt: chiffre d'affaires de 23,4 millions d'euros en 2024 grâce à l'acquisition de Yourgene

(AOF) - Novacyt (+6,65% à 0,65 euro) annonce que son chiffre d'affaires statutaire non audité pour l'exercice 2024 devrait s'élever à environ 19,6 millions de livres sterling (23,4 mlilions d'euros) contre 10,6 millions de livres sterling en 2023. Cette société de diagnostic moléculaire précise qu’elle doit sa croissance de 85 % en glissement annuel à l'acquisition de Yourgene Health. Cette dernière affiche un chiffre d'affaires de 15,3 millions de livres pour l'exercice 2024.

L'année écoulée "a consolidé et positionné l'entreprise pour une croissance à long terme, entraînant une réduction de la base de coûts du groupe et une rationalisation des produits et des services", précise la société. Ses équipes mondiales de R&D ont été récemment renforcées "afin que le groupe dispose des compétences et des capacités nécessaires au lancement de nouveaux produits dans les années à venir".

Le groupe "reste en bonne voie pour réaliser les 3 millions de livres sterling d'améliorations annuelles de l'Ebitda annoncées précédemment" grâce aux diverses activités de consolidation des sites, une fois terminées, en plus des 5 millions de livres sterling d'économies de coûts "liées à la synergie de l'acquisition de Yourgene Health".

La situation de trésorerie au 31 décembre 2024 atteignait 30,5 millions de livres sterling contre 32,9 millions de livres sterling au 30 juin, et le groupe demeure exempt de dettes.

