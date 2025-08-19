NovaBay bondit après un investissement de 6 millions de dollars et l'arrivée d'un nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 août - ** Les actions de NovaBay Pharmaceuticals
NBY.A ont grimpé de 75 % à 1,02 $ après la cloche
** NBY déclare avoir conclu une entente d'achat de titres de 6 millions de dollars avec l'investisseur privé David Lazar
** David Lazar a également été nommé directeur général de NBY, avec effet immédiat
** NBY a l'intention d'utiliser le produit de l'investissement pour réaliser un investissement stratégique et/ou une acquisition
** La société prévoit également de déclarer un dividende spécial en espèces au troisième trimestre
