NovaBay bondit après un investissement de 6 millions de dollars et l'arrivée d'un nouveau directeur général

19 août - ** Les actions de NovaBay Pharmaceuticals

NBY.A ont grimpé de 75 % à 1,02 $ après la cloche

** NBY déclare avoir conclu une entente d'achat de titres de 6 millions de dollars avec l'investisseur privé David Lazar

** David Lazar a également été nommé directeur général de NBY, avec effet immédiat

** NBY a l'intention d'utiliser le produit de l'investissement pour réaliser un investissement stratégique et/ou une acquisition

** La société prévoit également de déclarer un dividende spécial en espèces au troisième trimestre