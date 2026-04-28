NOV recule en raison d'une baisse de ses bénéfices et des perturbations causées par la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action de la société de services pétroliers NOV NOV.N recule de 8,1 % à 19,14 $ en séance prolongée

** La société annonce un bénéfice ajusté de 177 millions de dollars, contre 252 millions de dollars il y a un an

** La société prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 4 % à 6 % en glissement annuel, avec un Ebitda ajusté compris entre 185 et 215 millions de dollars

** « L'impact de la guerre sur la logistique a retardé les livraisons d'équipements et de pièces de rechange en fin de trimestre, perturbé les activités de service et de réparation offshore et augmenté les coûts d'exploitation dans la région, ce qui a entraîné un impact estimé à 54 millions de dollars sur le chiffre d'affaires et à 32 millions de dollars sur l'Ebitda ajusté », déclare Jose Bayardo, président-directeur général

** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,052 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 2,055 milliards de dollars - données LSEG

** À la clôture d'hier, NOV affichait une hausse de 33,2 % depuis le début de l'année