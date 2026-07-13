Nouvelles positives pour le Iqirvo d'Ipsen

Le laboratoire français a annoncé aujourd'hui que l'essai de Phase IIIb Elspire, évaluant Iqirvo (élafibranor) chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP) présentant une phosphatase alcaline (PAL) comprise entre 1 et 1,67 fois la limite supérieure de la normale (x LSN), a atteint son critère d'évaluation principal.

Le critère d'évaluation principal a atteint une significativité statistique en révélant un taux de normalisation de la PAL de 85% avec Iqirvo contre 23% pour le placebo à la semaine 52. En outre, le profil de sécurité du produit était cohérent avec le profil connu et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié.

Ipsen prévoit de présenter ces données lors d'un congrès médical et de les soumettre aux autorités médicales.

"Ces données de l'essai ELSPIRE montrent que la normalisation de la PAL est un objectif réalisable pour les patients atteints de CBP et qu'elle permettra, nous l'espérons, d'améliorer le pronostic des personnes vivant avec cette maladie" estime le Dr Kris Kowdley, MD, directeur du Liver Institute Northwest, directeur médical et conseiller scientifique principal chez Velocity Clinical Research, et professeur à l'Elson S. Floyd College of Medicine de la Washington State University.