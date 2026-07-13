 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux Canadair envoyés pour lutter contre l'incendie hors norme de la forêt de Fontainebleau
information fournie par AFP 13/07/2026 à 10:22

Des flammes dans la forêt de Fontainebleau après le déclenchement d'un incendie de forêt en fin d'après-midi, le 12 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Des flammes dans la forêt de Fontainebleau après le déclenchement d'un incendie de forêt en fin d'après-midi, le 12 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Deux avions bombardiers d'eau Canadair ont été déployés lundi matin pour lutter contre les feux qui touchent le sud de la Seine-et-Marne, notamment la forêt de Fontainebleau, massif boisé en proie depuis dimanche à un incendie d'une "ampleur exceptionnelle" selon les autorités.

Actuellement les 2 Canadair sont en action, et plus de 500 pompiers sont attendus dans la journée avec l'ensemble des renforts, ont indiqué les pompiers à la presse.

Dimanche déjà, deux Dash avaient été utilisés pour larguer au sol du produit retardant, un déploiement d'avions de lutte contre le feu inédit en région parisienne.

"Sans les avions, les villages de Noisy-sur-École et du Vaudoué auraient été évacués, ça c'est une certitude", a déclaré le colonel Olivier Compta, qui dirige les secours.

Quelque 800 hectares avaient été parcourus lundi matin dans ce massif forestier d'un peu plus de 20.000 ha, emblématique poumon vert à 60 km au sud-est de Paris.

"Huit cents hectares, ça va se voir de haut... On va pleurer notre forêt", soupirait dans la nuit le premier adjoint au maire du Vaudoué, Didier Buguinet, qui n'a "jamais vu ça".

La Seine-et-Marne fait face depuis le déclenchement de la vigilance canicule rouge samedi à plusieurs incendies d'ampleur, dont trois sont des feux de chaume, qui ont couvert près de 400 hectares au total avant d'être maîtrisés.

Un véhicule de pompiers dans la forêt de Fontainebleau touchée par un incendie, le 12 juillet 2026 à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Un véhicule de pompiers dans la forêt de Fontainebleau touchée par un incendie, le 12 juillet 2026 à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les sinistres ont entraîné dimanche l'interruption de la circulation sur une portion de l'autoroute A6, tout comme elle l'avait été plus à l'est sur l'A5.

Ils ont aussi provoqué des retards de plusieurs heures sur les TGV au départ ou à l'arrivée de la gare de Lyon, en raison notamment de dommages sur des câbles. La circulation ferroviaire a repris à une "vitesse normale" sur la ligne à grande vitesse, a indiqué lundi matin SNCF Réseau à l'AFP.

Dès dimanche, un panache de fumée flottant sur la forêt était visible à 20 km de distance, tandis que des camions de sapeurs-pompiers se rendaient sur le sinistre par les petites routes forestières. Ils ont reçu le renfort d'agriculteurs qui arrimaient des citernes d'eau à l'arrière de leurs tracteurs.

Malgré les appels des secours à rester confinés pour ne pas s'exposer aux fumées, des habitants sortaient sur le pas de leur porte pour assister médusés à ce ballet de véhicules de secours et de police, dans l'âcre fumée qui flotte sur la zone.

Selon un point du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) lundi matin, environ 200 personnes ont dû être mises en sécurité, notamment dans les communes d'Achères-la-Forêt et du Vaudoué, en raison de la propagation de l'incendie.

Situation "amenée à durer"

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est attendu sur place vers 09H00. "La situation est amenée à durer", selon la préfecture.

Des pompiers luttent contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, le 13 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Des pompiers luttent contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, le 13 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"L'objectif est de sauver les vies et les biens", a déclaré dimanche le lieutenant-colonel Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Les fortes chaleurs, qui étouffent l'Île-de-France et une bonne partie du pays depuis plusieurs jours, accroissent considérablement le risque de départs de feux, attisés aussi par la sécheresse des sols.

Partout dans le pays, les secours ont dû lutter contre les flammes: Pyrénées-Orientales, Drôme, Lot, Savoie, mais aussi des secteurs plus septentrionaux, comme l'Indre ou la Loire-Atlantique, démonstration qu'aucune région n'est à l'abri de ces incendies estivaux, favorisés par les épisodes de canicule de plus en plus fréquents.

Un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, le 12 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, le 12 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Selon Laurent Nuñez, une fois le bilan "consolidé", "on sera à 25.000 hectares brûlés" en France, soit "deux fois plus par rapport à la même période" de 2025. Les autorités ont prévenu que les responsables de tels sinistres, volontairement ou par imprudence, feraient l'objet de poursuites pénales.

Elles ne laisseront "rien passer", a prévenu le ministre, qui a indiqué samedi que 32 personnes avaient été placées en garde à vue depuis le début de l'été.

Canicule
Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 09:09

    Attal a annulé la commande de Canadair lorsqu'il était 1er ministre

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Hausse de 10% des livraisons de véhicules de Stellantis au 2e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.07.2026 10:27 

    Le constructeur automobile américano-franco-italien Stellantis a annoncé lundi une progression de 10% de ses livraisons mondiales de véhicules au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier, soutenue notamment par les Etats-Unis. Sur les trois ... Lire la suite

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Épargne : le taux du Livret A va augmenter cette semaine
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.07.2026 10:16 

    Des experts s'attendent à un nouveau taux à 1,8%, contre 1,5% à l'heure actuelle. Le taux du Livret A va remonter cette semaine, après une lente descente depuis 2025. Cette hausse, qui sera annoncé par la Banque de France et le ministre de l'Économie sera une première ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron à l'Elysée, le 10 juillet 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Unité et défilé militaire : les soutiens de l'Ukraine en sommet à Paris
    information fournie par AFP 13.07.2026 10:13 

    Emmanuel Macron réunit lundi à Paris un sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, en présence de Volodymyr Zelensky, signe du "réveil stratégique" souhaité pour l'Europe face à la Russie et aux Etats-Unis de Donald Trump. Au lendemain de ce sommet ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 13.07.2026 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank