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Nouvelles données en dermatologie pour Eli Lilly
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 15:20

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La société pharmaceutique américaine a annoncé qu'elle présenterait de nouvelles données issues de son portefeuille en dermatologie lors de la Fall Clinical Dermatology Conference 2026, qui se tiendra du 8 au 11 octobre à Las Vegas.

Le groupe soumettra au total 21 présentations sous forme de posters couvrant le contrôle de la maladie, l'expérience de traitement et les résultats cliniques dans diverses populations de patients. Ces données visent à répondre au fardeau quotidien de maladies dermatologiques chroniques telles que la dermatite atopique, le psoriasis et la pelade (alopecia areata).

Dans le détail, le géant américain présentera 13 posters sur Ebglyss, dans la dermatite atopique modérée à sévère, en abordant le contrôle durable de la maladie, le traitement d'entretien moins fréquent chez les adolescents, l'efficacité et la sécurité chez les enfants dès l'âge de 6 mois, ainsi que l'impact sur des zones très exposées (mains et pieds).

Concernant Taltz et Zepbound, six présentations portant sur l'utilisation concomitante de ces deux traitements chez des patients atteints de psoriasis et d'obésité ou de surpoids seront dévoilées.

Enfin, pour l'Olumiant, une présentation des résultats à long terme est attendue chez les patients pédiatriques de 12 ans et plus atteints de pelade sévère.

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