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Nouvelles avancées stratégiques auprès de l'US Army pour Parrot
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 09:26

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Le leader européen des micro-drones professionnels a annoncé l'intégration de son système de reconnaissance tactique ANAFI UKR sur la plateforme d'achat "UAS Marketplace" de l'US Army, ainsi que sa sélection pour la phase suivante du programme "Short Range Reconnaissance" (SRR).

Lancée en mars 2026 par l'armée américaine, la plateforme UAS Marketplace permet aux unités militaires, agences gouvernementales et alliés d'acheter directement des drones préalablement évalués et qualifiés sur le plan technique et cyber.

Admis sur cette vitrine d'approvisionnement au troisième trimestre 2026, Parrot y a déjà enregistré près de 2 millions de dollars de commandes pour son micro-drone ANAFI UKR. Pour accompagner la montée en charge de ce canal direct, le groupe français a mis en place un dispositif opérationnel visant des délais de livraison réduits à environ deux semaines.

En parallèle, Parrot a passé avec succès les démonstrations en vol organisées en juin 2026 pour le programme Short Range Reconnaissance (SRR) de nouvelle génération, destiné aux unités de section de l'US Army.

Parrot figure parmi les cinq fabricants sélectionnés, et le seul non-américain aux côtés de quatre acteurs locaux, à accéder à la phase d'évaluation de la maturité industrielle.

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