Nouvelles ambitions financières et rachats d'actions en vue pour On, qui bondit en Bourse

La marque suisse de chaussures et de vêtements de sport On a présenté mardi de nouveaux objectifs ambitieux à moyen terme et officialisé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, des annonces qui étaient bien reçues à la Bourse de New York où le titre bondissait de plus de 11%.

Dans un communiqué publié avant sa journée investisseurs organisée à Zurich, le groupe a présenté sa stratégie à horizon 2029 assortie de nouvelles ambitions financières marquées par la perspective d'une croissance entre 15% et 19% à changes constants d'ici là et une marge brute maintenue au-dessus de 65%.

L'entreprise dit par ailleurs viser une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée d'au moins 22% d'ici 2029, sur la base d'une croissance moyenne annuelle de plus de 20% de son résultat d'exploitation sur la période.

La société, qui vient de faire son entrée sur les marchés du football et du golf, indique qu'elle est également bien partie pour dépasser les objectifs financiers qu'elle avait dévoilés à l'occasion de sa dernière réunion avec les analystes et les investisseurs, en 2023.

Les rachats d'actions convainquent plus que Mbappé

Pour 2026, On confirme sa prévision d'une croissance de son chiffre d'affaires légèrement supérieure à 20% à taux de change constants, mais aussi son estimation d'une marge brute de plus de 65% et d'une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée comprise entre 19,5% et 20%.

Mais ces chiffres ne tiennent pas compte de l'impact positif de quelque 65 millions de dollars lié au remboursement des droits de douane institués par l'administration, et dont le versement est attendu dans le courant du 3ème trimestre, est-il précisé dans son communiqué.

Quant au programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, il devrait être bouclé d'ici à la fin de l'exercice 2029, indique le groupe.

Le titre, qui avait peu réagi vendredi dernier à l'annonce de son partenariat avec Kylian Mbappé (-0,2%), s'adjugeait 11,5% à près de 30,5 dollars mardi sur le NYSE dans le sillage de toutes ces informations, ce qui lui permet de ramener autour de 34% ses pertes depuis le début de l'année.

Depuis son introduction en Bourse de 2021, réalisée à un prix de 24 dollars, l'action s'est appréciée d'environ 27%.