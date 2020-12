Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle Zélande-Ardern défend ses objectifs climatiques Reuters • 15/12/2020 à 05:11









SYDNEY, 15 décembre (Reuters) - La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a défendu les politiques de son pays en matière de changement climatique, en déclarant que les commentaires de la militante écologiste Greta Thunberg suggérant que le pays manquait d'ambition ne faisaient référence qu'à une partie des objectifs de la Nouvelle-Zélande en matière de changement climatique. Greta Thunberg a déclaré sur Twitter que la "déclaration dite d'urgence climatique" que la Nouvelle-Zélande a fait au début du mois, engageant le pays à devenir neutre en carbone d'ici 2025, n'avait "bien sûr rien d'unique à une nation". Jacinda Ardern a déclaré aux journalistes qu'elle saluait la contribution de Greta Thunberg au débat sur le climat, mais a ajouté que la déclaration d'urgence ne couvrait qu'une partie des objectifs de la Nouvelle-Zélande en matière de changement climatique. "Si c'était la somme totale de ce que nous faisons, cela mériterait d'être critiqué, ce n'est clairement pas le cas", a déclaré Jacinda Ardern, ajoutant que "c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui continuent d'encourager l'ambition et l'action". La Nouvelle-Zélande s'est engagée à la neutralité carbone dans son secteur public d'ici à 2025 en déclarant mercredi l'urgence climatique, une démarche symbolique dont les détracteurs ont souligné la nécessité qu'elle soit suivie de mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. (James Redmayne; version française Camille Raynaud)

