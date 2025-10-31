Nouvelle semaine difficile pour le yen

(AOF) - Près de 154 yens sont nécessaires pour obtenir un dollar américain. Ce dernier a gagné 0,7% contre le devise japonaise depuis vendredi dernier. MUFG souligne que le yen est de loin la devise du G10 qui affiche la plus mauvaise performance ce mois-ci, avec une baisse d'environ 4 % par rapport au dollar américain. Si la devise japonaise a été pénalisée la semaine dernière par la nomination de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre, elle a souffert cette semaine de la décision de la Banque du Japon de maintenir ses taux inchangés, souligne MUFG.

Jerome Powell a de plus refroidi mercredi soir les espoirs d'une nouvelle baisse des taux en décembre. "Nous continuons de penser qu'une intervention directe sur le marché des changes n'est pas imminente aux niveaux actuels," explique MUFG.

Pour Société Générale, la faiblesse persistante du yen pourrait finir par accroître la pression en faveur d'une hausse des taux. La baisse d'une devise a un impact inflationniste pour le pays concerné et comme le rappelle RBC BlueBay Asset Management, Sanae Takaichi s'est engagée à réduire l'inflation et à mettre fin à la pression sur les revenus réels. Le gestionnaire d'actifs anticipe une hausse des taux de la Banque du Japon en décembre et en janvier.