Nouvelle plateforme mondiale pour l'offre d'abonnement d'Accor
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 14:43

(Zonebourse.com) - Accor annonce une évolution majeure de son offre d'abonnement avec le lancement de ALL Accor+, une nouvelle plateforme mondiale qui 'rassemblera toutes les formules d'abonnement plébiscitées dans les différentes régions du monde'.

Totalement intégrée au programme de fidélité ALL Accor, elle a pour but de mieux harmoniser la proposition de valeur de ALL Accor, tout en proposant 'des offres sur mesure et un parcours client d'une fluidité inégalée', selon la chaine hôtelière.

ALL Accor+ proposera quatre options d'abonnement (Explorer, Voyager, ibis et Signature) couvrant plus de 4500 hôtels et plus de 30 enseignes à travers le monde. Chaque option sera adaptée aux préférences des membres et à leurs habitudes de voyage.

'Les avantages comprendront notamment des réductions exclusives sur les séjours, une montée en statut accélérée au sein du programme de fidélité ALL Accor et l'accès à des offres spécialement réservées aux membres', ajoute le groupe.

