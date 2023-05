Nouvelle initiation de couverture / DMS Group : "Un rayonnement international"

Fondée en 1993 à Montpellier, DMS Group est une Medtech spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l’ostéodensitométrie. Depuis 2020, le Groupe commercialise également une suite logicielle, développée en interne, dédiée au pilotage des examens médicaux. Fort d’une expérience de plus de 30 ans, DMS Group se concentre sur la mise a disposition de solutions d’imagerie numérique innovantes et à forte valeur ajoutée pour assurer aux professionnels de santé un diagnostic fiable et un meilleur suivi thérapeutique des patients.



Pourquoi s’intéresser à la société maintenant ?

DMS Group est à l’aube d’une nouvelle page de son histoire, alliant croissance et forte amélioration de sa rentabilité. En octobre 2022, le Groupe a présenté sa nouvelle feuille de route afin de faire de DMS Group un acteur européen incontournable de l’imagerie médicale. Baptisé Imaging 2027, ce nouveau plan stratégique ambitieux vise un objectif de plus de 60 M€ de chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA de 14% à horizon 2027 uniquement par croissance organique. Ce nouveau plan démontre l’ambition de la société de s’établir comme un acteur de référence sur le marché de l’imagerie médicale mondial.



Valorisation

En raison de son historique, le parcours du titre a été très chahuté. Nous sommes confiants sur le positionnement de DMS Group ainsi que sur ses perspectives à court, moyen et long terme. Notre valorisation de la société ressort à 2,00€. Compte tenu des perspectives de croissance et d’amélioration des marges, nous considérons le cours actuel comme un point d’entrée. Nous sommes à l’Achat sur le titre.