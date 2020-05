Nouvelle directrice produit au sein de la banque privée de HSBC

(NEWSManagers.com) -

HSBC a annoncé en milieu de semaine la nomination de Lavanya Chari au poste de directrice mondiale des produits pour sa banque privée et sa banque de détail. Elle sera à la tête d'une nouvelle équipe, qui regroupe les deux segments bancaires, et 1.400 milliards de dollars d'encours. Basée à Hong Kong, elle sera rattachée à Annabel Spring, la directrice clients et produits du département de gestion de fortune et directrice générale de la banque privée.

Lavanya Chari arrive de Deutsche Bank, où elle a évolué dans des postes seniors au sein de la gestion de fortune depuis 2002.