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Nouvelle directrice financière pour Renault Group
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 17:54

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Le constructeur automobile a annoncé la nomination de Carine Damois en qualité de directrice financière du groupe, à compter du 14 novembre 2026.

Elle succèdera à Duncan Minto, qui a décidé de quitter l'entreprise pour donner une nouvelle orientation à sa carrière, après près de trois décennies au sein du constructeur automobile.

Directrice financière déléguée du groupe Michelin depuis 2021, Carine Damois bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la gouvernance financière au sein de grands groupes industriels (Michelin, Areva). Diplômée de l'ESSEC Business School, elle a supervisé chez Michelin des fonctions financières clés réparties dans plus de 100 pays.

Au sein de Renault Group, Carine Damois reportera directement à François Provost, CEO du groupe, et intègrera la Leadership Team. Sa feuille de route consistera à accompagner la performance financière, l'agilité et la transformation du constructeur dans le cadre du plan stratégique futuREady.

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