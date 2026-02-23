 Aller au contenu principal
Nouvelle déconvenue pour Novo Nordisk dans les traitements contre l'obésité
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:50

La dégringolade se poursuit pour Novo Nordisk qui chute de 15,61%, à 254,05 couronnes danoises.

Le laboratoire danois a publié les résultats de Redefine 4, un essai de phase 3 comparant son CagriSema au Tirzepatide d'Eli Lilly. Cette étude, d'une durée de 84 semaines, portait sur 809 personnes souffrant d'obésité avec au moins une comorbidité, et présentant un poids moyen initial de 114,2kg. Une partie a reçu le CagriSema de Novo Nordisk (une combinaison à dose fixe de 2,4mg de Cagrilintide et de 2,4mg de Sémaglutide), tandis que l'autre a reçu 15mg du Tirzepatide (commercialisé sous le nom de Zepbound/Moujaro), les deux étant administrés par injection sous-cutanée hebdomadaire.

Pour Novo Nordisk, l'étude n'a pas atteint son critère principale d'évaluation, à savoir la démonstration de la non-infériorité du CagriSema par rapport au Tirzepatide. Ainsi, dans le scénario d'adhésion parfaite au traitement, les patients sous CagriSema ont obtenu une perte de poids de 23%, contre 25,5% pour le Tirzepatide. Dans le scénario de vie réelle, la perte de poids a été de 20,2% pour le traitement de Novo Nordisk, contre 23,6% pour celui d'Eli Lilly.

Pour les analystes de Saxo Banque, il s'agit d'une "nouvelle grande déception". Ils estiment que l'étude était importante pour Novo Nordisk, car elle pouvait montrer si le CagriSema du laboratoire danois était plus puissant que les produits amaigrissants actuels sur le marché. Pour Saxo Banque : "un résultat fort aurait donc signifié que Novo Nordisk pourrait potentiellement prendre des parts de marché à Eli Lilly. Cela semble désormais nettement plus difficile que ce qui avait été espéré".

Les analystes concluent en estimant que même si une différence de 2,5% peut ne pas sembler énorme, "il est difficile de positionner un nouveau produit potentiel comme CagriSema comme bon ou meilleur".

