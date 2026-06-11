Nouvelle commande pour Thales

Thales Allemagne a reçu une commande portant sur 60 radars de champ de bataille GO12, à courte portée, pour les forces armées allemandes.

L'Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) a attribué à Thales, en Allemagne, un contrat pour fournir 60 radars de champ de bataille à courte portée (GefFRadar-kRw), incluant du matériel supplémentaire, des pièces détachées et une formation des utilisateurs.

Cet appareil est un radar de reconnaissance et d'artillerie capable de détecter à la fois drones et véhicules dans une plage de 360°. Il est fabriqué à Ditzingen, dans le Bade-Wurtemberg, et est déjà utilisé dans 20 pays. L'expansion des capacités de production permettra la livraison des systèmes en 2026.

Le montant du contrat n'a pas été précisé.