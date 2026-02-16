NOUVELLE AVANCÉE DE FIGEAC AÉRO SUR LE MOTEUR DU RAFALE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce un nouvel accord avec Safran Aircraft Engines portant sur une pièce du moteur M88, renforçant encore l’exposition stratégique du Groupe au programme militaire Rafale.



Safran Aircraft Engines a choisi FIGEAC AÉRO pour développer les capacités de production d’une pièce de structure métallique du moteur M88, équipant l’avion de combat Rafale produit par Dassault Aviation.

Ce nouvel accord s’inscrit dans le prolongement du dernier développement sur le turboréacteur militaire annoncé en mai dernier . Outre la localisation stratégique de la production en France, il illustre de nouveau le savoir-faire de FIGEAC AÉRO sur des pièces moteur de haute technicité, et le dynamisme du partenariat qui existe entre le Groupe et Safran Aircraft Engines.