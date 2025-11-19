 Aller au contenu principal
Nouveaux revers à Wall Street ; Home Depot sous pression
information fournie par AOF 19/11/2025 à 08:07

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en net repli avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia mercredi soir et la publication du rapport sur l'emploi US de septembre, jeudi. Aussi, la visibilité concernant les prochaines mesures de la Fed est devenue très floue. Les commandes à l'industrie outre-Atlantique ont rebondi comme prévu en août. Au chapitre des valeurs, Home Depot a été sous pression dans le sillage de l'abaissement de sa prévision annuelle de bénéfice. Le Dow Jones a reculé de 1,07% à 22432 points et le Nasdaq de 1,21% à 22432 points.

Home Depot a reculé de 6,02% à 336,48 dollars dans le sillage de l'abaissement de sa prévision annuelle de bénéfice. Le distributeur de produits de bricolage souffre de la faiblesse de la demande pour les rénovations et les projets de bricolage, dans un contexte d’incertitude économique liée aux droits de douane. La firme américaine a toutefois dépassé les attentes au troisième trimestre, enregistrant un chiffre d'affaires net de 41,35 milliards de dollars, en hausse de 2,8% sur un an, là où les analystes tablaient sur une progression de 2,2%, à 41,10 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Au mois de novembre aux Etats-Unis, l’indice NAHB s’est installé à 38 points, contre 37 un mois plus tôt et des attentes à 37 points. Il est à son plus haut niveau depuis avril 2025. Cet indicateur de la National Association of Home Builders doit évaluer le niveau des ventes actuelles et futures de logements.

Selon le Département américain du Commerce, les commandes à l'industrie ont progressé de 1,4% au mois d'août, en ligne avec les attentes, après un repli de 1,3% en juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon/Microsoft

La Commission européenne a annoncé l'ouverture de trois enquêtes de marché sur les services d'informatique en nuage au titre de la législation sur les marchés numériques. Deux études de marché évalueront si Amazon et Microsoft devraient être désignées comme contrôleurs d'accès pour leurs services d'informatique en nuage, Amazon Web Services et Microsoft Azure, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques.

Axalta Coating Systems

Axalta Coating Systems est attendu en forte hausse à l'ouverture après l'annonce de son rapprochement avec le néerlandais Akzo Nobel. Les deux sociétés ont signé un accord définitif prévoyant une fusion destinée à créer une entreprise mondiale dans les revêtements et la peinture. Les actionnaires d'Axalta recevront 0,6359 action Akzo Nobel pour chaque titre Axalta détenu. A l'issue de l'opération, prévue entre fin 2026 et début 2027, la répartition capitalistique sera de 55% pour le Néerlandais et 45% pour l'Américain.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a annoncé l'arrivée, avec effet immédiat, du Dr Scott Gottlieb à son conseil d'administration. A 53 ans, il a dirigé la Food & Drug Administration (FDA), les autorités sanitaires américaines, de 2017 à 2019 et s'est distingué "par son engagement en faveur de la transparence, du renforcement de la sécurité des patients et de l'élargissement du choix des consommateurs," explique le communiqué de presse de l'assureur santé.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

