Les Bourses européennes ouvrent sans impulsion

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les marchés boursiers européens ont ouvert sans élan mercredi, retenant leur souffle avant la publication des résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , dans un contexte de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle.

Vers 8H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris perdait 0,11%, tandis que Londres (-0,01%) et Francfort (+0,03%) restaient à l'équilibre. Milan perdait 0,43%.

Euronext CAC40