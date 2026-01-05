Nouveaux plus hauts de deux ans pour Bayer, qui intègre la "Conviction List" de Goldman
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 15:55
La banque d'affaires américaine estime que le risque juridique qui pèse sur l'action depuis 2018 pourrait être fortement réduit au cours du premier semestre de l'année, permettant ainsi aux investisseurs de recentrer leur attention sur le portefeuille pharmaceutique du laboratoire, jugé sous-évalué.
Goldman dit anticiper pour la division pharma en 2030 un résultat opérationnel (Ebitda) supérieur d'environ 10 % au consensus actuel, soutenu par l''Asundexian contre les AVC et le Kerendia (néphropathie chronique et diabète de type 2).
La firme new-yorkaise fait valoir que la valorisation de Bayer reste fortement décotée, avec un potentiel de hausse d'environ 50 % par rapport à son évaluation via la somme des parties (SOTP), alors que la direction a déjà évoqué la possibilité d'un démantèlement du groupe.
Son objectif de cours, fixé à 42,5 euros, fait ainsi apparaître un potentiel de hausse de 12% sur les 12 mois à venir.
Vers 15h45, le titre du groupe pharmaceutique et chimique allemand progresse de 0,5%.
Valeurs associées
|38,095 EUR
|XETRA
|+0,25%
A lire aussi
-
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro est arrivé lundi pour comparaître devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce ... Lire la suite
-
Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite
-
ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite
-
La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer