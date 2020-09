Nouveau responsable de la recherche Europe et stratégie Monde chez LaSalle IM

(NEWSManagers.com) -

LaSalle Investment Management vient d'annoncer la nomination de Brian Klinksiek en tant que responsable de la recherche Europe & Stratégie Monde. Basé à Londres, il travaillera sous la direction de Jeff Jacobson, CEO monde et CEO Europe par intérim, ainsi que celle de Jacques Gordon, directeur monde de la recherche et de la stratégie. Il prendra ses fonctions à compter du 15 septembre prochain.

Brian Klinksiek travaillera en étroite collaboration avec les gérants de portefeuille et leurs clients afin de les soutenir dans l' élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie mondiale d' investissement. Il dirigera également le développement et l' amélioration des outils analytiques mondiaux de LaSalle et soutiendra les activités de levées de fonds et de relations avec les investisseurs.

Il rejoint LaSalle après avoir occupé pendant près de 17 ans divers postes de direction dans le domaine de la recherche et de la stratégie chez Heitman, où il occupait dernièrement le poste de Director of Strategy & Research Operations, basé à Hong Kong, se concentrant sur la stratégie mondiale d' investissement d' Heitman.