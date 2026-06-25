Nouveau report des résultats pour Réalités

Dans un communiqué, le groupe immobilier coté sur Euronext Growth a annoncé un nouveau report de la publication de ses comptes annuels pour l'exercice 2025. Initialement attendus pour le 26 juin, les résultats ne seront finalement dévoilés que le 31 juillet 2026.

Pour justifier ce décalage d'un mois, la direction évoque la nécessité de mener des "diligences complémentaires" dans les travaux d'arrêté des comptes.

Effet domino sur le plan de redressement

Ce retard comptable a une incidence directe et immédiate sur le volet financier du groupe. Les opérations d'augmentation de capital réservées aux créanciers - une étape cruciale de conversion des créances en actions prévue par le plan de redressement de Réalités - se voient elles aussi ajustées.

Le promoteur nantais confirme néanmoins que ces conversions stratégiques seront exécutées au cours du second semestre 2026, sous réserve d'obtenir le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les détails définitifs de l'opération, son calendrier précis ainsi que le prospectus officiel seront communiqués ultérieurement.

Appel à la mobilisation des créanciers

Afin d'éviter de futurs goulots d'étranglement administratifs lors de cette recapitalisation, Réalités a profité de cette annonce pour lancer un appel à ses créanciers. L'entreprise invite tout particulièrement ceux qui n'ont pas encore finalisé la complétion de leur profil auprès de l'intermédiaire financier désigné à régulariser leur situation au plus vite afin d'éviter tout retard dans le traitement de leur dossier.