Nouveau record pour le CAC 40 à près de 8 300 points

(AOF) - Les marchés européens saluent la fin du plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis. Donald Trump a promulgué hier soir un projet de loi y mettant fin. Dans ce contexte favorable à l'appétit pour le risque, le CAC 40 gagne 0,67%, à 8 298,37 points, après avoir touché un plus nouveau haut absolu à 8 299,29 points. Sa fin donne le signal d'un retour progressif des données économiques publiées par le gouvernement fédéral. En début d'après-midi, les investisseurs attendent l'inflation en octobre aux Etats-Unis.
