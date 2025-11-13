 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 313,62
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nouveau record pour le CAC 40 à près de 8 300 points
information fournie par AOF 13/11/2025 à 09:22

(AOF) - Les marchés européens saluent la fin du plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis. Donald Trump a promulgué hier soir un projet de loi y mettant fin. Dans ce contexte favorable à l'appétit pour le risque, le CAC 40 gagne 0,67%, à 8 298,37 points, après avoir touché un plus nouveau haut absolu à 8 299,29 points. Sa fin donne le signal d'un retour progressif des données économiques publiées par le gouvernement fédéral. En début d'après-midi, les investisseurs attendent l'inflation en octobre aux Etats-Unis.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank