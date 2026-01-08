Bourse : le secteur bancaire européen reste attrayant en 2026

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

La performance 2025 des actions européennes a été exceptionnelle. Avec une hausse de 21,2%, l'Euro Stoxx a fait jeu égal avec l'ETF des «7 Magnifiques» européennes. Cette hausse est d'autant plus remarquable, qu'elle a été accompagnée par une forte appréciation de l'euro : contre le dollar, la hausse dépasse largement 10% au cours de l'année dernière. Cela veut dire qu'un investisseur américain qui a acheté des actions européennes début 2025, a encaissé une plus-value en dollar de près de 35% !

Pour expliquer cette hausse, on a évoqué la performance des actions du secteur de la défense, qui a été stimulée par les évolutions géopolitiques et la volonté de l'Allemagne de relancer fortement ses dépenses militaires. Certes, Rheinmetall a vu son cours progresser de 154% en 2025, et Thyssenkup, de 214,9%. Mais le poids relatif de ces actions est relativement faible, comparé à celui des actions du secteur bancaire. Leur cours a progressé en moyenne de 80%... et naturellement se pose la question du maintien ou non de ces actions dans les portefeuilles.

La croissance des bénéfices au rendez-vous

En dépit d'une telle performance, nous recommandons de maintenir les actions bancaires européennes dans les portefeuilles. Nous avançons deux raisons essentielles : la croissance des bénéfices est au rendez-vous et l'évaluation demeure attractive.

La croissance des bénéfices est au rendez-vous. Le secteur bancaire doit s'analyser sur une période de 20 ans, dans la mesure où il a subi pendant la période 2008-2020 un environnement financier et économique particulièrement défavorable.

La crise financière de 2008 a naturellement affecté les bénéfices du secteur, qui ont durablement baissé dans le cadre de la récession économique et financière de 2009. A peine sortie de cette période difficile, la crise des pays dits périphériques de la zone euro les a affectés.

La mise en place du «quantitative easing» de la BCE pour sauver l'euro «quoiqu'il en coute», a eu pour effet de faire baisser durablement les taux d'intérêt, dans un contexte de risque déflationniste. Avec des taux très bas, voir nuls ou négatifs, le métier de banquier ne pouvait plus être rentable : les bénéfices ont stagné pendant les années précédant le choc sanitaire du Covid....qui a expliqué le point bas des bénéfices et des cours des banques européennes...

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Depuis ce point bas, les bénéfices des banques ont retrouvé une tendance haussière. La reprise post Covid a relancé la distribution de crédit, la hausse généralisée des taux dans un cadre de risque inflationniste a reconstitué les marges de transformation des banques. Avec des taux plus élevés, il devient rentable d'emprunter à court terme pour prêter à long terme... Ainsi, les analystes financiers attendent pour les années 2026 et 2027 une croissance consistante des bénéfices.

Cette croissance sera favorisée par le redémarrage progressif de la conjoncture économique européenne, qui va relancer la demande de crédit. Par ailleurs, les besoins de financement des entreprises du secteur de la défense sont considérables : les banques pourront y répondre avec des crédits adaptés...., dans un environnement de taux qui resteront au niveau actuel, voire pourraient progresser. Les perspectives bénéficiaires des actions des banques sont donc favorables, comme le montre ce tableau reprenant les 14 plus fortes croissances de bénéfice bancaires de 2025 à 2027....

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

L'évaluation demeure attractive Même après un triplement des cours sur 3 ans, le cours des actions bancaires demeure faiblement évalué. Le PER du secteur est égal à sa moyenne des 20 dernières années, et surtout le rapport du cours aux fonds propres ne reflètent pas la rentabilité des fonds propres. Les prévisions actuelles de bénéfice 2027 induisent un retour à la rentabilité des fonds propres de 2007. A cette époque, le ratio du cours sur fonds propres valait 1,8 X, contre à peine 1,4X actuellement : la marge d'appréciation est donc très significative...