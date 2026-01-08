Semi-conducteurs: le groupe Soitec nomme Laurent Rémont nouveau directeur général

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le conseil d'administration du groupe de matériaux de semi-conducteurs français Soitec a annoncé jeudi avoir nommé Laurent Rémont comme nouveau directeur général à compter d'avril prochain, en remplacement de Pierre Barnabé, démissionnaire depuis le 1er octobre.

"Sa connaissance du secteur des semi-conducteurs et des chaînes de valeur, d'amont en aval, correspond pleinement au profil que recherchait le conseil pour soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques du groupe", a déclaré le président du conseil d'administration Frédéric Lissalde, cité dans le communiqué de Soitec.

Laurent Rémont est actuellement vice-président d'Infineon Technologies, fabriquant de semi-conducteurs allemand qui livre ses puces principalement au secteur automobile mais aussi à l'électronique grand public et au secteur de la sécurité intégrée.

Auparavant, il a été directeur technique chez Kontron AG, groupe allemand spécialisé dans le domaine d'activité des calculateurs intégrés.

Il a également exercé diverses activités pendant 15 ans dans la multinationale franco-italienne STMicroelectronics, spécialisée elle aussi dans les semi-conducteurs.

Le groupe Soitec s'occupe de la conception de matériaux pour les semi-conducteurs. Dans ses derniers résultats annuels publiés fin mai, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 891 millions d'euros, en baisse de 9% par rapport à l'année précédente. Le cours de l'action du groupe a perdu 70% de sa valeur en un an.