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Nouveau record pour la Bourse de Paris, les prix du pétrole offrent un répit
information fournie par AFP 04/08/2026 à 10:23
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La Bourse de Paris a ouvert en hausse vendredi, les yeux tournés vers le Moyen-Orient et les premiers doutes concernant l'accord de paix Etats-Unis/Iran ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a ouvert en hausse vendredi, les yeux tournés vers le Moyen-Orient et les premiers doutes concernant l'accord de paix Etats-Unis/Iran ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris poursuit son ascension et enregistre un nouveau sommet historique en séance mardi, profitant des moindres niveaux de prix du pétrole après leur chute de la veille.

L'indice CAC 40 prenait 0,37% à 8.645,67 points vers 10H00 heure de Paris, peu après avoir touché un nouveau record absolu à 8.669,69 points. Il efface ainsi de quelques dizaines de points son dernier record datant tout juste de la veille.

Lundi, il avait dépassé de justesse son précédent sommet historique qui datait de fin février avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole remontent légèrement mardi après leur forte chute de la veille, mais restent largement inférieurs aux niveaux atteints en juillet avec l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

"L'optimisme croissant selon lequel les États-Unis et l'Iran pourraient se rapprocher d'une reprise des discussions en vue d'un accord au Moyen-Orient", a fait chuter les deux références mondiales du brut de 5% environ, notent les analystes d'ING.

Ce reflux des prix, même partiellement corrigé mardi, offre un répit aux marchés européens, particulièrement sensibles au coût de l'énergie, en réduisant les craintes d'un nouveau choc inflationniste susceptible de peser sur l'activité et les bénéfices des entreprises.

Donald Trump a affirmé lundi que des négociations avec l'Iran avaient lieu "en ce moment même", malgré un démenti de Téhéran. Pour le président américain, ces discussions représentent "la dernière chance" pour le pays d'obtenir un bon accord.

Il avait menacé il y a quelques jours de "frapper fort" la République islamique, avant d'annoncer suspendre ses plans de bombardements massifs dans une nouvelle volte-face, alternant à plusieurs reprises ces dernières semaines menaces et annonces de pourparlers.

"Avec l'Iran qui nie toujours l'existence de discussions et Donald Trump qui multiplie les avertissements en cas d'absence d'accord, le contexte reste clairement propice à une nouvelle montée des tensions", soulignent les analystes d'ING.

"Les investisseurs restent toutefois prudents avant les chiffres de l'emploi américain vendredi et les premiers résultats de SpaceX en tant que société cotée, deux rendez-vous susceptibles de redessiner les anticipations de taux et l'appétit pour le risque", note John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

"La technologie demeure volatile" avec notamment "les interrogations sur la rentabilité des investissements dans l'IA", poursuit-il.

Pour l'instant, au tableau des valeurs, les titres liés à l'intelligence artificielle se démarquaient, les fabricants de semi-conducteurs STMicroelectronics (+2,16% à 46,25 euros) et Soitec (+5,22% à 115 euros) gagnant du terrain.

Les titres des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, montent également: Schneider Electric gagnait 2,53% à 297,45 euros et Legrand prenait 1,52% à 136,55 euros vers 10H00 heure locale.

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ING GROUP
EUR XETRA 0,00%
LEGRAND
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SCHNEIDER ELECTRIC
296,7000 EUR Euronext Paris +2,28%
SPACEX
114,5300 USD NASDAQ +5,68%
STMICROELECTRONICS
46,510 EUR MIL +2,69%
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