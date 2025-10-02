Nouveau record en vue pour le S&P500

(AOF) - Les indices sont attendus en légère hausse aux États-Unis. En raison du " shutdown ", les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont pas été publiées et le rapport sur l'emploi pour septembre ne le sera pas demain. Lot de consolation, l’enquête ADP sur l’emploi privé publiée en septembre hier a déçu, avec comme conséquence une plus grande confiance des investisseurs dans le scénario de deux baisses des taux de la Fed d’ici fin 2025. À quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,27% et 0,58%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont progressé, le S&P500 inscrivant même un nouveau plus haut historique. Le " shutdown " - qui va paralyser certaines administrations fédérales américaines tant qu’un accord budgétaire ne sera pas trouvé entre le président et les parlementaires - a cependant limité les prises de risque. Bad news, good news : l'enquête ADP décevante a renforcé le scénario de deux baisses de taux de 25 points de base par la Fed d'ici la fin de l'année. Le Dow Jones a gagné 0,09 % à 46 441,10 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,42% à 22 755,16 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les commandes à l'industrie en août seront publiées à 16 heures et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Abbvie

Les analystes de HSBC ont décidé de dégrader l'action Abbvie d'Achat à Conserver, préférant d'autres valeurs dans le secteur de la santé qui pourraient retrouver les faveurs des investisseurs. Les marchés pourraient toutefois s'inquiéter des droits de douane et du statut de " nation la plus favorisée " (NPF), il s'agit d'une clause fréquente dans les traités commerciaux, selon laquelle chaque partie s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a conclu un accord définitif pour l'acquisition de l'activité chimique d'Occidental Petroleum, OxyChem, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire de 9,7 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat. OxyChem est un fabricant mondial de produits chimiques : chlore, hydroxyde de sodium, produits vinyliques. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Eli Lilly

Dans une note sur le secteur de la santé, la banque britannique a fait le point sur le laboratoire Eli Lilly. HSBC a ainsi maintenu sa recommandation à l'Achat sur le titre Eli Lilly et a relevé son objectif de cours de 700 à 800 dollars. La principale raison de cette décision est la révision à la hausse de l'estimation des ventes à moyen terme pour l'Orforglipron, dont le pic des ventes est attendu en 2035 à 12 milliards de dollars, contre 10 milliards de dollars précédemment.

Honeywell

La société Honeywell a annoncé qu’elle avait cédé l’ensemble de ses anciennes dettes liées à l’amiante de Bendix, ainsi que certaines autres dettes non liées à ce produit, à Delticus, une plateforme d’acquisition de responsabilité civile d’entreprise. Selon les termes de l’accord, Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en trésorerie, ainsi que certains actifs d’assurance liés à ces passifs à la nouvelle structure établie. Honeywell n'aura aucune autre exposition financière aux passifs transférés, qui seront entièrement gérés et administrés par Delticus.