Nouveau record au-delà des 2600 dollars pour l'or

(AOF) - L'once d'or gagne 1,19% à 2617,14 dollars après avoir touché ce matin un nouveau plus haut à un peu plus de 2619 dollars. Le métal précieux, qui a enregistré l'une des meilleures performances parmi les actifs mondiaux au premier semestre, prolonge sa tendance haussière et progresse de 27% depuis le début de l'année. Il bénéficie des achats des Banques centrales, mais aussi de la situation géopolitique et des baisses de taux des Banques centrales. Des rendements plus faibles réduisent le coût d'opportunité lié à la détention de l'or, qui n'offre aucune rémunération, soutenant les cours.

L'affaiblissement du dollar constitue aussi un facteur de soutien car il rend meilleur marché l'achat d'or par les détenteurs d'autres devises.