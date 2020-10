Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveau plan d'économies et grève en vue chez Rolls-Royce - FT Reuters • 26/10/2020 à 21:45









26 octobre (Reuters) - Rolls-Royce RR.L envisage de fermer temporairement des usines et de réduire le temps de travail dans le cadre de nouvelles mesures d'économies, rapporte lundi le Financial Times https://www.ft.com/content/58ec0265-d066-445e-ac4e-fb919206b45e. Le fabricant de moteurs pour l'aéronautique, qui fournit Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , devrait également faire face à une série de débrayages de ses employés de l'usine de Barnoldswick, dans le Lancashire, pendant trois semaines à partir du 6 novembre, un mouvement destiné à protester contre la délocalisation d'une partie des activités du site à Singapour, ajoute le journal. Le personnel de Rolls-Royce a été informé la semaine dernière par email que le groupe cherchait à prendre de nouvelles mesures de réduction de coûts pour s'adapter à la crise que traverse le secteur aérien, frappé par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus, selon une source proche du dossier. Rolls-Royce a annoncé en mai dernier qu'il procéderait à 9.000 suppressions de postes, au moins, soit près de 17% de ses effectifs. (Rédaction de Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.20% ROLLS-ROYCE HLDG LSE -6.16% BOEING CO NYSE -3.91%