Nouveau directeur des ventes pour la Suisse chez Nordea AM

(NEWSManagers.com) - Nordea Asset Management vient de recruter Fabio Ferra pour prendre le poste de directeur des ventes. Il est en charge des clients grossistes et institutionnels en Suisse alémanique. Basé à Zurich, il est rattaché à José Machi, le directeur de la distribution dans le pays.

Fabio Ferra a occupé pendant plus de dix ans des postes de direction dans la vente chez Lombard Odier, Fidelity Investments International et l'UBP, avant d'être responsable de l'entrée sur le marché d'Aviva Investors en Suisse puis à l'international. En 2017, il a quitté Aviva Investors pour J. Safra Sarasin, où il était directeur du wholesales Suisse et international.