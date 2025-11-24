"Nous ne prévoyons qu'un assouplissement de 50 points de base d'ici l'été" (Generali Investments)

(AOF) - "Les récentes déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, suggérant qu'il existe une " marge pour un nouvel ajustement " des taux, ont fait passer les anticipations du marché concernant une baisse des taux de la Fed de 30 % à 60 %", note Paolo Zanghieri, économiste chez Generali Investments, avant la réunion du 9-10 décembre. Avant de poursuivre : "Nous estimons que la probabilité d'une baisse est de 50/50. Compte tenu du peu de nouvelles données disponibles, il serait raisonnable que la Fed attende janvier, tout en signalant une tendance à l'assouplissement".

"Les anticipations du marché, qui tablent sur près de quatre baisses l'année prochaine, fondées sur l'espoir d'une désinflation rapide, semblent trop optimistes ; nous ne prévoyons qu'un assouplissement de 50 points de base d'ici l'été. Un ralentissement est probable au quatrième trimestre, mais les réductions d'impôts devraient soutenir la demande au début de 2026, empêchant ainsi une baisse rapide de l'inflation des services", prédit Generali Investments.