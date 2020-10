Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nous allons demander une surtaxe sur les importations américaines-Le Maire Reuters • 16/10/2020 à 09:04









PARIS, 16 octobre (Reuters) - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est déclaré vendredi favorable sur BFM TV à la mise en oeuvre de surtaxes européennes sur les importations américaines, que l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) vient d'autoriser. L'OMC a autorisé mardi l'Union européenne à imposer des droits de douane sur quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) d'importations en provenance des Etats-Unis en raison des aides publiques américaines à Boeing BA.N . L'organisation internationale avait rendu en octobre dernier un jugement similaire en faveur des Etats-Unis, les autorisant à appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations en provenance de l'UE. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.15% BOEING CO NYSE +0.69%