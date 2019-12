Notz Stucki rachète le gérant alternatif Jam Research

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suisse Notz Stucki a annoncé avoir racheté le spécialiste genevois de l'alternatif JAM Research. " Cette transaction s' insère dans le cadre du plan stratégique de croissance annoncé en juin dernier par Notz Stucki, qui entend participer activement au mouvement de consolidation du secteur en Suisse" , a déclaré l'acquéreur dans un communiqué.

Au sein de Notz Stucki, l' équipe de JAM se consacrera à la gestion et au développement de leur clientèle. De plus, elle apportera son expertise dans l' analyse et à la sélection de gérants alternatifs. La société sera intégrée opérationnellement à Notz Stucki dès le mois de janvier 2020.