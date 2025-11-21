 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 025,50
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Notifications de participation par Morgan Stanley
information fournie par GlobeNewswire 21/11/2025 à 17:45

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 21 novembre 2025 - 17h45 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), Morgan Stanley a envoyé récemment à Solvay les notifications de transparence suivantes, indiquant avoir franchi le seuil de 3%.

Voici un résumé des notifications:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total
13 novembre 2025 0,56% 2,73% 3,29%
14 novembre 2025 0,13% 3,17% 3,30%

La dernière notification, datée du 19 novembre 2025, contient l’information suivante:

  • Motif de la notification:
    • Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés
  • Notification par: une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle
  • Date de dépassement de seuil: le 14 novembre 2025
  • Seuil des droits de vote directs franchi: 3%, à la hausse
  • Dénominateur: 105 876 416
  • Information additionnelle: L'obligation de déclaration est née du franchissement à la hausse du seuil de 3% au niveau du sous-total des instruments financiers équivalents. La participation totale de Morgan Stanley dans Solvay reste supérieure au seuil de 3% précédemment déclaré.
  • Personne(s) tenue(s) à la notification: Morgan Stanley c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96
Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65
Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66
investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59
Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47
media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

Pièces jointes


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des salariés du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France manifestent près du siège du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, le 22 septembre 2025 à Paris, pour protester contre les rumeurs de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré ( AFP / Kiran RIDLEY )
    LVMH renfloue Le Parisien/Aujourd'hui en France à hauteur de 150 millions d'euros
    information fournie par AFP 21.11.2025 19:09 

    Le géant français du luxe LVMH , piloté par le milliardaire Bernard Arnault, a validé vendredi le renflouement du Parisien/Aujourd'hui en France, dont il est propriétaire, à hauteur de 150 millions d'euros, donnant un peu d'air au journal, objet de rumeurs de future ... Lire la suite

  • La CFDT, qui contestait le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour et dénonçait un "plan social déguisé", a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le tribunal judiciaire d'Evry ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Location-gérance: la stratégie de Carrefour confortée par la justice
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:58 

    Carrefour va continuer à transférer des magasins en location-gérance après avoir gagné en justice vendredi contre la CFDT, pour qui cette stratégie s'apparente à un "plan social déguisé". Vent debout contre un "modèle socialement dangereux", la fédération des services ... Lire la suite

  • Ce montage photo montre le maire élu de New York Zohran Mamdani (G) durant la campagne, le 19 octobre 2025 à New York et le président américain Donald Trump (D) à Washington, le 24 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Trump reçoit à la Maison Blanche son farouche adversaire Mamdani
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:56 

    Après une campagne marquée par des échanges acerbes entre les deux hommes, Donald Trump reçoit vendredi à Washington le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani, devenu un opposant de premier plan. L'élu de 34 ans a déclaré, face à la presse jeudi, qu'il ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine sans élan
    information fournie par AFP 21.11.2025 18:46 

    La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés. Le CAC 40 est resté stable (+0,02%), en hausse de 1,58 point, à 7.982,65 points. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank