Notification de participation par Morgan Stanley
information fournie par GlobeNewswire 27/10/2025 à 17:45

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 27 octobre 2025 - 17h45 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), Morgan Stanley a envoyé récemment à Solvay la notification de transparence suivante, indiquant avoir franchi le seuil de 3%.

Voici un résumé de la notification:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total
16 octobre 2025 / / /

La notification, datée du 22 octobre 2025, contient l’information suivante:

  • Motif de la notification:
    • Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés
    • Franchissement vers le bas du seuil minimum
  • Notification par: une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle
  • Date de dépassement de seuil: le 16 octobre 2025
  • Seuil des droits de vote directs franchi: 3%, à la baisse
  • Dénominateur: 105 876 416
  • Personne(s) tenue(s) à la notification: Morgan Stanley c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts

Relations presse Relations investisseurs
Peter Boelaert
+32 479 30 91 59




Laetitia Van Minnenbruggen
+32 484 65 30 47




media.relations@solvay.com 		Boris Cambon-Lalanne
+32 471 55 37 49




Geoffroy d’Oultremont
+32 478 88 32 96




Vincent Toussaint
+33 6 74 87 85 65




investor.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

This press release is also available in English.
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

