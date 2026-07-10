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Notes de crédit confirmées pour Gecina chez S&P et Moody's
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 08:38

Gecina annonce que S&P Global Ratings et Moody's ont confirmé leurs notations financières, avec respectivement "A-" (perspective stable) et "A3" (perspective stable), pour la 8e année consécutive, marquant, selon le groupe, "une nouvelle reconnaissance claire de la solidité de son modèle".

Le groupe immobilier met en avant la qualité de son patrimoine et la résilience de ses fondamentaux de marché, ainsi que la robustesse et la prévisibilité de ses flux de trésorerie, de même qu'une stratégie de financement offrant de la visibilité sur ses frais financiers.

"La confirmation de ces notations financières reflète le travail de fond mené depuis plusieurs années, guidé par une vision stratégique cohérente dans la durée, permettant à Gecina de préserver à tout moment sa flexibilité et de traverser les cycles avec agilité", commente Nicolas Dutreuil, directeur général adjoint en charge des finances.

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