Communiqué de presse

Notation Moody's Améliorée de « Caa3 à Caa2 » avec Perspectives Stables

Paris (France), 30 septembre 2020 - Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) se félicite de l'amélioration de sa note corporate de Moody's à « Caa2 » avec perspectives stables et de la notation « Caa1 » de sa nouvelle dette.

Cette amélioration fait suite à celle de S&P avec une notation « CCC+ » (note corporate) et « B » (nouvelle dette) et reflète la réussite de la restructuration financière du Groupe, grâce à laquelle il a obtenu 420 millions d'euros (nets de frais) de nouveaux financements et s'est désendetté via la conversion en capital de 660 millions d'euros de dette.

Comme indiqué précédemment, Technicolor dispose désormais d'un bilan considérablement renforcé, avec les liquidités adéquates pour faire face aux besoins engendrés par la crise de la Covid et au-delà.

Richard Moat, PDG de Technicolor, a déclaré :

« En quelques jours, nous avons obtenu des améliorations de nos notations de crédit par S&P et Moody's. Nous sommes très heureux de ces améliorations qui reflètent le rétablissement d'une structure financière solide pour notre entreprise. Technicolor est sur le point de revenir à une croissance rentable, à la génération de trésorerie et à la création de valeur pour ses actionnaires sur une base durable. »

###

A propos de Technicolor :

www.technicolor.com

Les actions Technicolor sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (TCH) et sont négociables sous la forme d'American Depositary Receipts (ADR) aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

