Notation Gaïa 2021 : Kerlink obtient une note globale de 62/100

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des objets (IoT) annonce

sa notation Campagne Gaïa 2021 à l’issue de son évaluation par l’agence.

Gaïa-Index, filiale d’EthiFinance et acteur majeur de la notation ESG (Environnement, Social et

Gouvernance) des PME et ETI françaises cotées, a attribué une note de 62/100 à Kerlink qui entre en 2021

au classement Gaïa avec une note supérieure à la moyenne du secteur (55/100).