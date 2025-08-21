 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 953,40
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coty optimiste pour 2026 après un exercice 2024/2025 difficile
information fournie par Boursorama avec AFP 21/08/2025 à 09:50

Sue Nabi à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )

Sue Nabi à New York, aux États-Unis, le 19 octobre 2023. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JAMIE MCCARTHY )

Le groupe américain de cosmétiques et de parfums Coty s'attend à remonter la pente en 2006 après un exercice 2024/2025 difficile en raison de "vents contraires".

Le groupe est passé dans le rouge lors de l'exercice écoulé (achevé fin juin) avec une perte nette de 381 millions de dollars, contre un bénéfice net de 76 millions un an auparavant, selon un communiqué publié mercredi.

Ses ventes ont reculé de 4% à 5,9 milliards de dollars.

"En 2025, malgré des vents contraires liés au ralentissement aux États-Unis, au déstockage des distributeurs, au recul mécanique après une année 2024 très solide pour les parfums, et à la pression dans le maquillage de masse, nous avons agi avec rapidité et concentration pour ramener Coty sur la voie d'une croissance régulière et rentable", déclare Sue Nabi, directrice générale, citée dans le communiqué.

"Même si nous prévoyons que nos changements organisationnels commenceront à porter leurs fruits l'an prochain, il reste encore du travail à accomplir", dit-elle prévoyant "un retour à la croissance au second semestre 2026".

Durant l'exercice 2024/2025, Coty a notamment mis en place une nouvelle équipe dirigeante aux États-Unis, a gagné en productivité et a réduit ses coûts.

Face aux droits de douane américains, le groupe a en outre transféré "la production de (ses) parfums de masse, parfums prestige d'entrée de gamme et d'autres lignes vendues aux États-Unis vers (son) usine américaine".

L'amélioration progressive des ventes attendues en 2026, "repose sur plusieurs leviers", dont de nombreux lancements de parfums, catégorie qui comprend des marques comme Gucci, Boss ou Burburrey, qui représente 60% du chiffre d'affaires et "une part encore plus importante du bénéfice de Coty", selon sa directrice générale.

"Deuxièmement, nous continuerons à développer l'empreinte et la diversification de Coty dans un nombre limité de catégories beauté structurellement rentables et en croissance, ainsi que dans des marchés géographiques à fort potentiel", ajoute-t-elle.

"Le soin de la peau demeure un autre axe clé, et nous développerons progressivement cette activité, tout en restant vigilants sur nos niveaux d'investissement", détaille-t-elle.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

COTY RG-A
4,820 USD NYSE -1,33%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en ordre dispersé avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 21.08.2025 09:37 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, la prudence dominant avant le début du symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les investisseurs seront par ailleurs attentifs ... Lire la suite

  • Un flacon du traitement NCX 470 de Nicox. (Crédit: / Nicox)
    Nicox: résultats positifs pour NCX 470 dans l'étude Denali
    information fournie par Cercle Finance 21.08.2025 09:10 

    (Zonebourse.com) - Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470, son nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique, dans l'étude de phase 3 Denali menée sur 696 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. L'administration ... Lire la suite

  • Xavier Durand (Coface) : "Dans un environnement anxiogène, notre stratégie prend toute sa valeur "
    [REPLAY] Xavier Durand (Coface) : "Dans un environnement anxiogène, notre stratégie prend toute sa valeur "
    information fournie par Ecorama 21.08.2025 09:00 

    Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Xavier Durand, directeur général de Coface . Guerre commerciale, flambée des défaillances d'entreprises, incertitudes géopolitiques : le climat mondial pèse lourd sur la croissance. Alors que ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.08.2025 08:49 

    * L'OREAL OREP.PA pourrait être sous pression, selon des traders, dans la foulée des résultats publiés mercredi soir par Coty COTY.N qui a prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse de la demande pour les produits de beauté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank