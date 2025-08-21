 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France/PMI: L'activité du secteur privé s'améliore de façon inattendue en août
21/08/2025

Un ouvrier travaille sur un chantier, à Nantes

L'activité du secteur privé en France s'est améliorée de façon inattendue en août, selon une enquête auprès des directeurs d'achats qui montre des signes de stabilisation dans la deuxième économie de la zone euro après une période prolongée de contraction.

L'indice HCOB PMI compilé par S&P Global pour le secteur des services a atteint 49,7 en août, un plus haut d'un an, et proche du seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à 48,5, stable par rapport à juillet.

L'indice PMI pour le secteur manufacturier a progressé à 49,9 - un plus haut de 31 mois - contre 48,2 en juillet et 48,0 attendu par les économistes.

Le PMI composite, qui regroupe le secteur manufacturier et celui des services, a atteint 49,8 en août après 48,6 en juillet et bien au-delà de la prévision de 48,5.

"Les secteurs manufacturier et des services ont tous deux connu des contractions moins prononcées, ce qui pourrait être interprété avec un optimisme prudent comme un signe précoce de stabilisation", souligne Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

