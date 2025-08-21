L'Europe ouvre en ordre dispersé avant Jackson Hole

Un trader travaille à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, la prudence dominant avant le début du symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les investisseurs seront par ailleurs attentifs à une série d'indicateurs PMI sur l'activité économique en zone euro.

À Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 7.954,81 points vers 07h18 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,03% et à Francfort, le Dax recule de 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,04% et le Stoxx 600 cède 0,07%.

Aux valeurs, L'Oréal (-1,2%) figure parmi les plus forts replis du CAC 40 dans la foulée des résultats jugés décevants de Coty.

A Francfort, CTS Eventim chute de 17,6%, lanterne rouge du Stoxx 600, après la publication de résultats pour le deuxième trimestre sous les attentes.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)