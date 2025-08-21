 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 953,13
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre en ordre dispersé avant Jackson Hole
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 09:37

Un trader travaille à la bourse de Francfort

Un trader travaille à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, la prudence dominant avant le début du symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les investisseurs seront par ailleurs attentifs à une série d'indicateurs PMI sur l'activité économique en zone euro.

À Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 7.954,81 points vers 07h18 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,03% et à Francfort, le Dax recule de 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,04% et le Stoxx 600 cède 0,07%.

Aux valeurs, L'Oréal (-1,2%) figure parmi les plus forts replis du CAC 40 dans la foulée des résultats jugés décevants de Coty.

A Francfort, CTS Eventim chute de 17,6%, lanterne rouge du Stoxx 600, après la publication de résultats pour le deuxième trimestre sous les attentes.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COTY RG-A
4,820 USD NYSE -1,33%
CTS EVENTIM AG
81,950 EUR XETRA -17,51%
L'OREAL
401,2000 EUR Euronext Paris -1,35%
Pétrole Brent
67,30 USD Ice Europ +0,39%
Pétrole WTI
63,23 USD Ice Europ +0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank